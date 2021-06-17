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В Москве столкнулись с новыми штаммами?
В Москве столкнулись с новыми штаммами?
В Москве столкнулись с новыми штаммами?
В Москве столкнулись с новыми штаммами?
В Москве столкнулись с новыми штаммами?
Пандемия COVID-19

В Москве столкнулись с новыми штаммами? Главное о коронавирусе за 17 июня

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 264 047​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 14 057. За сутки умерли 416 человек (максимум с 23 марта), за весь период — 127 992.
  • Решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для отдельных групп граждан является движением в правильном направлении, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что речи о тотальной обязательной вакцинации нет.
  • Более чем у половины привившихся "Эпиваккороной" антитела сохраняются через девять месяцев после вакцинации, сообщил разработавший препарат центр "Вектор". Ревакцинация возможна спустя 9–12 месяцев. Окончательные показатели эффективности вакцины станут известны в конце июля.
  • Власти Подмосковья не допустят к работе не привившихся водителей автобусов и такси.
  • Высшая школа экономики рассматривает возможность допускать к очным занятиям только вакцинированных, переболевших с антителами или имеющих медотвод от прививок студентов и сотрудников.
  • МГТУ им. Н. Э. Баумана готов ввести гибридный формат обучения с 1 сентября, все будет зависеть от эпидобстановки в городе.
  • В Санкт-Петербурге вступают в силу запрет на работу фудкортов, проведение массовых мероприятий численностью более 3 тыс. человек и другие ограничения. Они коснулись и фан-зон чемпионата Европы-2020 — теперь там запрещена продажа еды и оказание услуг общественного питания.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 260 089 случаев заражения, из них новых — 6195. Госпитализированы 1854 человека.
  • Скорее всего, в Москве столкнулись с новыми штаммами — более агрессивными и быстро распространяемыми, заявил мэр города Сергей Собянин. Число заболевших 18 июня может превысить 9 тыс.
  • Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
  • Жителей столицы просят в объявленную нерабочей неделю с 15 по 19 июня не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости. 
  • Рестораторы предложили властям города ввести эксперимент по созданию в заведениях общепита зон для вакцинированных. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 177,1 млн случаев заражения, умерли 3 835 121 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Европе смертность от COVID-19 снижается на фоне вакцинации населения.
  • В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание "зеленая плесень".
  • Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин.
  • В ЕС сертифицировали первый российский экспресс-тест на коронавирус.
Теги
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