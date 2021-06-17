В Москве столкнулись с новыми штаммами? Главное о коронавирусе за 17 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 264 047 случаев заражения, из них новых — 14 057. За сутки умерли 416 человек (максимум с 23 марта), за весь период — 127 992.
- Решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для отдельных групп граждан является движением в правильном направлении, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что речи о тотальной обязательной вакцинации нет.
- Более чем у половины привившихся "Эпиваккороной" антитела сохраняются через девять месяцев после вакцинации, сообщил разработавший препарат центр "Вектор". Ревакцинация возможна спустя 9–12 месяцев. Окончательные показатели эффективности вакцины станут известны в конце июля.
- Власти Подмосковья не допустят к работе не привившихся водителей автобусов и такси.
- Высшая школа экономики рассматривает возможность допускать к очным занятиям только вакцинированных, переболевших с антителами или имеющих медотвод от прививок студентов и сотрудников.
- МГТУ им. Н. Э. Баумана готов ввести гибридный формат обучения с 1 сентября, все будет зависеть от эпидобстановки в городе.
- В Санкт-Петербурге вступают в силу запрет на работу фудкортов, проведение массовых мероприятий численностью более 3 тыс. человек и другие ограничения. Они коснулись и фан-зон чемпионата Европы-2020 — теперь там запрещена продажа еды и оказание услуг общественного питания.
Москва
- Всего зафиксировано 1 260 089 случаев заражения, из них новых — 6195. Госпитализированы 1854 человека.
- Скорее всего, в Москве столкнулись с новыми штаммами — более агрессивными и быстро распространяемыми, заявил мэр города Сергей Собянин. Число заболевших 18 июня может превысить 9 тыс.
- Столичные власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации.
- Жителей столицы просят в объявленную нерабочей неделю с 15 по 19 июня не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.
- Рестораторы предложили властям города ввести эксперимент по созданию в заведениях общепита зон для вакцинированных.
Мир
- Всего зафиксировано более 177,1 млн случаев заражения, умерли 3 835 121 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Европе смертность от COVID-19 снижается на фоне вакцинации населения.
- В Индии у перенесшего COVID-19 выявили грибковое заболевание "зеленая плесень".
- Власти Гонконга включили "Спутник V" в список признаваемых вакцин.
- В ЕС сертифицировали первый российский экспресс-тест на коронавирус.