Центры "Точка роста" появятся на базе всех сельских школ Подмосковья до 2025 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Образовательные центры "Точка роста" заработают на базе всех сельских школ Московской области до 2025 года, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья в четверг.

В настоящее время в Подмосковье работает около 120 таких центров.

"Образовательные центры "Точка роста" откроются на базе всех сельских школ Московской области до 2025 года", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

С 1 сентября в регионе откроют еще 123 центра в более чем 40 городских округах, а за три года их количество вырастет до 369, сказала она.

"Открытие центров на базе каждой сельской школы - важная задача. У всех ребят, вне зависимости от места жительства, должна быть возможность обучаться с использованием передовых технологий, а в новых центрах такие технологии есть: обучение там проходит на современном оборудовании, в том числе, с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров", - отметила Каклюгина.

В министерстве напомнили, что "Точки роста" открываются в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".