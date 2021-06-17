Садовничий распорядился привить от коронавируса не менее 60% работников МГУ до 15 августа

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий распорядился провакцинировать от коронавируса до 15 августа 2021 года не менее 60% от общей численности работников подразделений вуза, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС приказа.

"Приказываю руководителям структурных подразделений обеспечить в срок до 15 июля 2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников своего подразделения (основное место работы) Московского университета", - говорится в документе.

Приказ издан в связи c продолжающейся угрозой распространения коронавируса в МГУ, в соответствии с указом мэра Москвы от 16 июня и в целях реализации постановления главного государственного санитарного врача по Москве "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Кроме того, ректор МГУ распорядился усилить разъяснительную работу среди сотрудников и студентов по вопросам профилактики коронавируса с привлечением медицинских специалистов, ужесточить контроль за соблюдением антиковидных мер.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.