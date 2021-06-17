Росгвардия разрабатывает электронную систему по контролю за оборотом оружия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Росгвардия и Минцифры создают единую платформу по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Являясь участником национальной программы "Цифровая экономика РФ", Росгвардия во взаимодействии с Минцифры России и иными заинтересованными органами государственной власти с декабря 2019 года осуществляет создание федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных. Целью работы является создание единой информационной платформы для всех участников сферы оборота оружия и охранных услуг, информация от которых, поступая в систему, позволит проследить весь жизненный цикл единицы оружия от его производства, последующего перемещения, хранения, купли-продажи до утилизации или вывоза за пределы РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в соответствии с концепцией создания данной платформы работы реализуются поэтапно, несколькими очередями, предусматривая как техническое проектирование и создание специализированного программного обеспечения, так и практическую апробацию полученных результатов.

"В настоящее время ведомством реализуется комплекс мероприятий, включая применение к исполнителю соответствующих мер гражданско-правовой ответственности, направленный на скорейшее завершение и приемку работ", - заключили в ведомстве.