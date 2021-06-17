Путин заявил, что все образовательные проекты для детей должны идти через Минпросвещения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Все проекты для детей в сфере образования должны проходить через экспертизу Минпросвещения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на проходящей по видеосвязи встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

Так он прокомментировал слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который рассказал о реализации в регионе с участием Сбербанка и компании "Просвещение" программы по школьному образованию.

"Вы упомянули про проект Сбера и компании "Просвещение" по поддержке образования. Это хорошо иногда делать, у Сбера и у "Просвещения" много хороших идей. Нужно только не забывать, и я прошу вас и других руководителей регионов иметь в виду, что руководителем отрасли является министерство просвещения, и все должно проходить через их экспертизу, прежде всего контент того, что делается в этой сфере", - сказал президент.

Глава государства объяснил такую необходимость тем, что "это выходит на самое дорогое, что у нас есть, на детей, а к этому нужно очень бережно и внимательно относиться".

Путин пожелал успехов Махонину, отметив, что доверие пермяков надо оправдывать. Говоря о важности региона для экономики страны, президент подчеркнул, что в Пермском крае сейчас разрабатываются авиадвигатели ПД-14, которых "мы не делали лет 30". "Мы, конечно, должны будем выпустить и двигатели более мощной тяги, уверен, что специалисты его выпустят, сделают для того, чтобы использовать на широкофюзеляжных машинах", - добавил Путин. Он призвал Махонина "сделать все, чтобы люди не разочаровались в том", что оказали губернатору высокое доверие, проголосовав за него на выборах.