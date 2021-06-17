Роскомнадзор начал ограничивать доступ к VPN-сервисам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам VyprVPN и Opera VPN, которые используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете.

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"В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN", - говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в четверг на сайте.

Отмечается, что ограничения не затронут работу российских компаний, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах.

"В "белые списки" включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний", - уточнили в Роскомнадзоре. О возможности внесения в эти списки компании уведомили 14 мая 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что в случае поступления новых запросов от компаний "белые списки" будут оперативно дополнены.