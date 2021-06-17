В Курской области разрешили проводить выпускные вечера только на улице

ТАСС, 17 июня. Выпускные вечера в школах, ссузах и вузах Курской области в 2021 году из-за сложной эпидобстановки будут проходить на улице, а разрешенная наполняемость заведений общественного питания при этом сократится с 75 до 50%, сообщил в четверг губернатор области Роман Старовойт по итогам онлайн-заседания оперштаба региона.

В четверг в Курсе прошло заседание оперштаба по коронавирусу, которое транслировалось онлайн. Главный санитарный врач региона Олег Климушин предложил ввести ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, среди которых - отмена массовых мероприятий, перевод части из них в онлайн-формат, перевод части работников без иммунитета к коронавирусу на дистанционный режим работы, введение самоизоляции для пожилых граждан, запрет на работу заведений общепита в ночное время и перевод фудкортов на обслуживание навынос.

"По поводу выпускных - торжественные мероприятия я предлагаю в обязательном порядке провести только на улице, не в зале. А дальше, если они захотят какой-то сделать торжественный ужин или еще что-то - ну, значит, в ресторане, где 50% заполняемость с соблюдением всех мер предосторожности", - отметил Старовойт по итогам заседания.

Глава региона также поддержал инициативу представителя Роспотребнадзора о закрытии детских игровых комнат. Кроме того, он одобрил идею ужесточения требований к участникам XX юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки - крупнейшего событийного и делового мероприятия региона, основная часть которого запланирована на 1-2 июля. Предполагается, что участники ярмарки будут допущены на нее только при наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста.

"Большинство мероприятий в рамках ярмарки планируется провести на улице. Участникам будет направлено информационное письмо о необходимости наличия справки об отсутствии коронавирусной инфекции или сертификата о прививке. Это нужно сделать в обязательном порядке", - сказал он, отметив, что если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, ярмарку могут отменить.

По данным оперштаба региона, на 17 июня в Курской области зарегистрировано 39 520 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 846 человек, на ИВЛ - 38, с начала пандемии отмечено 880 смертельных случаев.