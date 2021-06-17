На Ставрополье увеличили школьное пособие для многодетных семей до 5 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края поддержали инициативу губернатора Владимира Владимирова о четырехкратном увеличении краевого пособия на подготовку детей к школе для многодетных семей. Размер компенсации увеличен до 5 тыс. рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе парламента.

"Размер ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви, письменных принадлежностей поднимут практически в четыре раза - с 1,2 тыс. до 5 тыс. рублей. Увеличенные выплаты ставропольские семьи получат уже накануне нового учебного года в беззаявительном порядке", - говорится в сообщении.

По данным парламента, на финансовое обеспечение инициативы потребуется более 260 млн рублей. Эти средства помогут подготовить к новому учебному году около 65 тыс. школьников из многодетных семей.

"Депутатский корпус единогласно поддержал инициативу губернатора об увеличении размера школьного пособия для многодетных семей. Решение коснется более 41 тыс. ставропольских семей, где воспитываются трое и более детей. Уверен, это станет хорошим подспорьем для подготовки к новому учебному году", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Геннадия Ягубова.