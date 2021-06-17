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В московских ресторанах могут появиться свободные от ковида зоны

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов подчеркнул, что такая мера планируется только в качестве эксперимента
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рестораторы столицы предложили властям города ввести эксперимент по созданию в заведениях общепита зон для вакцинированных. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы.

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"Обсудили ситуацию с антиковидными зонами - что рестораны могут подготовиться и работать в режиме, когда пускают только вакцинированных. Это пока предложение, дальше будем смотреть", - сказал он, уточнив, что создание зон для вакцинированных планируется в качестве эксперимента.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, говорил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

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