Путин: главным результатом работы властей должно быть улучшение социальной сферы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Развитие социальной сферы, улучшение жизни каждого отдельного человека является конечным итогом работы всех органов власти. Это "точка сборки" и итог, ради которого власть работает, заявил президент России Владимир Путин.

Как считает глава государства, социальная сфера - главное, чем должны заниматься власти. Он заметил, что, например, фискальная политика - это, "в конечном итоге, только средство для достижения главной цели: благополучия людей".

"Социалка" - это как раз та конечная точка сборки всех наших усилий, ради которой мы и работаем. Мы работаем ради людей, ради того, чтобы в социальной сфере они чувствовали, что ситуация в стране меняется к лучшему", - подчеркнул Путин.

Так он прокомментировал рассказ одной из участниц мероприятия о ее деятельности в социальной сфере. При этом президент отдельно остановился на словах девушки о том, что она воспитывает 17 детей. "У вас 17 детей? [Из них] пятеро рожденных вами?", - удивленно переспросил он.

Глава государства спросил участницу встречи про возраст и, услышав, что ей 36 лет, с восхищением заметил: "Послушайте, вы так хорошо выглядите! Я серьезно говорю, честное слово, от души". "Пятеро детей вы родили, воспитываете 17 человек. Это такой замечательный пример для всех нас. Вам за это большое спасибо", - добавил президент.