В колонии Волоколамска умер ключевой свидетель по второму делу экс-главы Клинского района

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший начальник управления правового регулирования земельно-имущественных отношений администрации Клинского района Сергей Ихнев - ключевой свидетель в деле осужденного за коррупцию экс-главы района Подмосковья Александра Постриганя - умер в колонии Волоколамска. Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, Ихнев, по предварительным данным, умер от сердечного приступа.

"По факту смерти осужденного Ихнева Сергея Леонидовича в результате сердечного приступа в ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по Московской области" назначена проверка. К настоящему времени опрошены его сокамерники и медперсонал", - рассказал собеседник агентства.

Официальными комментариями ФСИН России и органов следствия ТАСС пока не располагает.

В конце января Клинский городской суд Московской области приговорил Ихнева к четырем годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей. Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве, присвоении и растрате, а также легализации имущества, добытого преступным путем, в составе преступного сообщества, организатором которого, считает следствие, являлся Постригань. Во время предварительного следствия Ихнев признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого раскрыл следствию схемы действий участников преступного сообщества, его дело в суде было рассмотрено в особом порядке. Он проходит основным свидетелем во втором уголовном деле в отношении Постриганя.

Сергей Ихнев был сыном умершего в начале 2021 года Леонида Ихнева - председателя Клинского районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Клинский городской суд в конце прошлого года приговорил Александра Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года. Постригань обжаловал приговор.