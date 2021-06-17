Книгу о военных воспоминаниях жителей Ивановской области издали в регионе

ИВАНОВО, 17 июня. /ТАСС/. В Ивановской области состоялась презентация книги "Прямая речь: "Мы военного времени дети", в которой представили воспоминания жителей региона о Великой Отечественной войне. Издание вышло в тираж при поддержке депутатов Ивановской областной думы, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

"В книге нет сухих статистических фактов, здесь вы найдете живые детские впечатления, которые на уровне ощущений доносят до нас правду о войне и о той цене, которой была завоевана Победа. В ней представлены воспоминания жителей региона, которых Великая Отечественная война застала в юном возрасте", - приводит пресс-служба слова председателя Ивановской областной Марины Дмитриевой.

Как сообщила Дмитриева, над книгой начали работу педагоги музея истории Ивановского городского дворца детского и юношеского творчества, затем к поиску свидетелей и участников событий военного времени подключились и журналисты Ивановской области.

"Участники проекта записывали воспоминания "детей войны", знакомились с их личными архивами. На страницах книги также рассказано о том, как сложились судьбы ее героев. Книга богато иллюстрирована, в ней представлены личные и музейные фотографии, использованы рисунки народного художника РФ Евгения Грибова. Издание адресовано в первую очередь молодому поколению читателей, а также всем интересующимся историей Великой Отечественной войны", - пояснили в пресс-службе.

Планируют, что у книги, вышедшей тиражом 1 тыс. экземпляров, появится интернет-версия. Также ожидается, что начатую работу продолжат, и новые материалы выйдут отдельным изданием.

