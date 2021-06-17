ВОЗ обеспечит скорейшую передачу Вьетнаму вакцин против COVID-19 в рамках механизма COVAX

ХАНОЙ, 17 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспечит скорейшую передачу Вьетнаму вакцин против COVID-19 в рамках международной программы COVAX, призванной содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам. Об этом было заявлено на прошедшей в четверг в режиме онлайн встрече вьетнамского вице-премьера Ву Дык Дама, возглавляющего Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, с директором регионального бюро ВОЗ для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи, сообщил портал официальной правительственной информации.

По словам заместителя главы вьетнамского правительства, республика также рассчитывает на сотрудничество с ВОЗ в области передачи технологий производства вакцин против коронавируса, с тем "чтобы стать одним из региональных центров производства вакцин и поддержать совместные усилия по оказанию помощи странам региона в своевременный доступ к вакцинным ресурсам".

Региональный директор ВОЗ дал высокую оценку предпринимаемым Вьетнамом ответным мерам на распространение в регионе эпидемии COVID-19. Такеши Касаи назвал "правильным и эффективным" подход Вьетнама к противодействию COVID-19, когда вакцинация рассматривается как важный инструмент борьбы с болезнями в тесном сочетании с другими мерами профилактики и контроля эпидемий. Руководитель регионального бюро ВОЗ выразил готовность в дальнейшем поддерживать Вьетнам в борьбе с пандемией, а также способствовать скорейшей передаче республике вакцин в рамках механизма COVAX и рассмотреть возможность сотрудничества в налаживании производства вакцин на территории страны.

По данным Министерства здравоохранения Вьетнама в 2021 году в республику будут доставлены 38,9 млн доз вакцины по линии COVAX.

Кампания вакцинации против коронавируса во Вьетнаме началась в марте и к настоящему времени охватила порядка 1,7 млн человек из 96-миллионного населения страны.