На Кубани не будут вводить обязательную вакцинацию работающих жителей

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, где в 2021 году ожидают высокий поток туристов, не планируют вслед за Москвой вводить обязательную вакцинацию для работающего населения региона и рассчитывают на сознательность жителей и гостей региона. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.

"Сегодня в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию работающего населения. Рассчитываем на сознательность жителей, и их понимание того, что вакцинация - самый эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний, спасение жизни", - сказал Филиппов.

Он добавил, что в крае работают 239 пунктов вакцинации, без перерывов и выходных, вакцин достаточно для полномасштабной вакцинации. Он заявил, что не видит необходимости вводить какие-либо стимулирующие меры, по его словам, "главный стимул для вакцинации - это здоровье и жизнь человека". Филиппов отметил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса в регионе сделали более 700 тысяч человек, это 26% от плана вакцинации, всего для формирования коллективного иммунитета на Кубани необходимо привить 2,7 млн жителей края.

"Кстати, гости курортов Краснодарского края также могут привиться от коронавируса. Пункты вакцинации для туристов уже работают в Сочи, Туапсе и Новороссийске. Пропускная способность каждого из них - 50 человек в день. На отдыхе можно привиться как первой, так и второй частью вакцины. В ближайшее время число пунктов вакцинации для отдыхающих увеличится", - пояснил собеседник агентства.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на четверг, за сутки зарегистрировали 105 случаев заражения COVID-19, всего за время пандемии - 50 116 пациентов. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 881,7, выздоровели 44 663 пациента, зафиксирован 3 221 летальный исход, 50 заразившихся находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО.