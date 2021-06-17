ВОЗ призвала женщин детородного возраста отказаться от алкоголя

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Секретариат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что власти государств должны уделить внимание предотвращению употребления спиртного беременными женщинами и женщинами детородного возраста. Об этом говорится в разработанном им проекте плана действий на 2022-2030 годы по выполнению Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя. Документ опубликованном 15 июня на сайте организации.

"Необходимо расширить осведомленность директивных органов и общественности о рисках и вреде, связанных с употреблением алкоголя", - говорится в проекте плана. Подчеркивается, что "надлежащее внимание должно быть уделено предотвращению поощрения детей и подростков" к употреблению спиртного, а также "предотвращению пития среди беременных и женщин детородного возраста".

Согласно документу, в мире насчитывается 2 300 млн человек, употребляющих спиртные напитки. Алкоголь охарактеризован в нем как "психоактивное вещество со свойствами, вызывающими интоксикацию и зависимость". По данным ВОЗ, в 2016 году вследствие употребления спиртного в мире умерли около 3 млн человек. Смертность по этой причине выше, чем из-за туберкулеза, ВИЧ/СПИД и диабета.

Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя была одобрена Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2010 году. В ней признано наличие тесной связи между "вредным употреблением алкоголя и социально-экономическим развитием". В стратегии предложены варианты действий на национальном и мировом уровне по снижению употребления спиртного.