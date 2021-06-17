Главный раввин России призвал последовать примеру Израиля при вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар призвал вакцинироваться от коронавируса, чтобы приблизиться к коллективному иммунитету, как в Израиле. Об этом он написал на своей странице в Facebook .

"Мы говорили с многими врачами, у нас в России и за рубежом - и все они в один голос говорят, что прививка абсолютно безопасна. В то же время ведущие религиозные авторитеты еврейского мира пришли к выводу, что прививаться от ковида необходимо. Посмотрите: в Израиле полностью привито уже больше половины населения - и результат налицо: еврейское государство вплотную приблизилось к коллективному иммунитету, заболеваемость снизилась на порядок", - сообщил Лазар.

По его словам, многие люди в еврейской общине заразились COVID-19, который в настоящее время пошел на подъем. Раввин также отметил, что вакцинация не только не противоречит религиозным принципам, но и следует им.

"В связи с этим я обращаюсь к вам с очень важной просьбой - просьбой сделать прививку от ковида. <...> Наши мудрецы учат, что жизнь - это божий дар, каждый из нас получил свое тело от создателя, и потому просто обязан заботиться о здоровье этого тела", - пояснил Лазар.

Коллективный иммунитет - эффект сопротивления распространению инфекции, когда значительное число населения популяции имеет личный иммунитет. Коллективный иммунитет быстро и эффективно достигается в результате вакцинации большинства людей - от 60 до 95% от общего числа населения.