В Брянской области связали рост заражений COVID-19 с низким темпом вакцинации молодежи

ТАСС, 17 июня. Жители Брянской области в возрасте от 20 до 45 лет составляют большинство от общего числа заразившихся коронавирусом в регионе. Это связано с тем, что данная возрастная группа менее активно проходит вакцинацию, сообщил в четверг губернатор Александр Богомаз.

"Ситуация говорит о том, что, если в первую и вторую волны заболеваемости болели преимущественно люди старшего возраста, то сейчас стали больше болеть молодые. Старшие привились, а молодые не прививаются, и сегодня мы имеем рост заболеваемости в возрастной группе от 20 до 45 лет", - приводит пресс-служба облправительства слова Богомаза.

Губернатор сообщил, что в целом в регионе "темпы вакцинации недостаточны", при этом вакцина от коронавируса есть в необходимом количестве. В Брянскую область поступило свыше 164,3 тыс. вакцин, в том числе "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", отметили в пресс-службе. Привито 148 415 человек, что составляет 25,8% от плана.

По данным оперштаба на 17 июня, в Брянской области с начала пандемии выявили 41 778 случаев заражения коронавирусом, в том числе 111 - за последние сутки. Выздоровели 40 642 человека, 385 пациентов умерли. Рост числа заражений ковидом в регионе впервые с апреля зарегистрировали 5 июня, когда было выявлено 82 случая, максимальное число заразившихся - 105, отмечалось 16 июня.

Как сообщалось, с 16 июня в Брянской области ввели ряд ограничений для профилактики распространения коронавируса, в том числе запретили проводить массовые мероприятия, работодателям рекомендовали отправить на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.