Роскомнадзор ограничил доступ к двум VPN-сервисам. Что это значит для пользователей

Эти сервисы используются для обхода блокировок и защиты своей конфиденциальности в интернете. Блокировка вступила в силу в рамках закона об ограничении доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам, принятом в 2017 году. Рассказываем, что происходит и как это касается обычных пользователей.
Что такое VPN-сервисы?
VPN — это Virtual Private Network (виртуальная частная сеть), технология, позволяющая создать защищенное сетевое подключение поверх другой сети. Этим пользуются компании, чтобы защитить корпоративную информацию, подключая к рабочей сети удаленных сотрудников.
Обычные пользователи применяют VPN, чтобы получать доступ к информации и сервисам, заблокированным в определенном географическом регионе.
Почему Роскомнадзор ограничил доступ к этим сервисам?
Такие сервисы используются в том числе в целях доступа к противоправному контенту. На сайте ведомства опубликовано письмо, в котором сообщается, что ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN введены "в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".
Как это коснется пользователей?
Пользователи, которые использовали вышеуказанные VPN-сервисы, не смогут больше это делать. Что касается Opera VPN, который представляет собой не отдельный сервис, а браузер со встроенным VPN, то, чтобы избежать блокировки, разработчик сообщил, что приостановил поддержку VPN в своих браузерах на территории РФ. Сейчас пользователи браузера обсуждают пропажу кнопки включения VPN в Opera.
Роскомнадзор уточняет, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. "В белые списки включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний", — уточнили в Роскомнадзоре. О возможности внесения в эти списки компании уведомили 14 мая 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что в случае поступления новых запросов от компаний белые списки будут оперативно дополнены.
В рамках какого закона эти ограничения?
В ноябре 2017 года вступил в силу закон, обязывающий анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в РФ сайтам. Список запрещенных ресурсов содержится во ФГИС. Это по большей части ресурсы, где есть информация, связанная с детской порнографией, суицидом, наркотиками; экстремистские материалы; объявления о продаже дипломов, редких животных и пр. Чтобы получить доступ к реестру, сервисы должны подключиться к системе.
В 2019 году Роскомнадзор направлял владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к федеральной госинформсистеме (ФГИС). Уведомления направлены владельцам Hide My Ass!, NordVPN, Hola VPN, VyprVPN, OpenVPN, ExpressVPN, IPVanish, TorGuard, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection.