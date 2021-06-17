Роскомнадзор ограничил доступ к двум VPN-сервисам. Что это значит для пользователей

Пользователи, которые использовали вышеуказанные VPN-сервисы, не смогут больше это делать. Что касается Opera VPN, который представляет собой не отдельный сервис, а браузер со встроенным VPN, то, чтобы избежать блокировки, разработчик сообщил, что приостановил поддержку VPN в своих браузерах на территории РФ. Сейчас пользователи браузера обсуждают пропажу кнопки включения VPN в Opera.

Роскомнадзор уточняет, что ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. "В белые списки включены более 200 технологических процессов 130 российских компаний", — уточнили в Роскомнадзоре. О возможности внесения в эти списки компании уведомили 14 мая 2021 года. В ведомстве подчеркнули, что в случае поступления новых запросов от компаний белые списки будут оперативно дополнены.