Мишустин указал на важность наращивания темпов вакцинации в России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса в стране, а также предоставлять гражданам всю необходимую информацию о том, как защитить себя и родных.

"Важно наращивать темпы вакцинации", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он обратил внимание глав регионов на то, что "люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки".

Глава кабинета министров напомнил, что в России по поручению президента Владимира Путина организована бесплатная вакцинация для всех желающих в каждом регионе. "В то время, как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность - бесплатно и на всей территории страны", - подчеркнул Мишустин.

"Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - отметил премьер-министр.

Председатель правительства предложил всем участникам совещания "высказаться откровенно по текущей ситуации" с распространением коронавируса.

Обязательная вакцинация отдельных групп

По словам премьера, решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер позволит защитить людей, а также не приостанавливать работу предприятий.

"Сейчас не только в Москве, но и во многих [других] регионах - Московской, Кемеровской областях, на Сахалине - принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий", - подчеркнул он.

Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции, отметил Мишустин. "Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", - добавил он.