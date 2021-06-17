Мишустин указал на важность наращивания темпов вакцинации в России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает необходимым наращивать темпы вакцинации от коронавируса в стране, а также предоставлять гражданам всю необходимую информацию о том, как защитить себя и родных.
"Важно наращивать темпы вакцинации", - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Он обратил внимание глав регионов на то, что "люди должны получать всю необходимую информацию о том, насколько опасен коронавирус, каковы его последствия, как можно защитить себя и родных от заражения и, конечно, где можно сделать прививки".
Глава кабинета министров напомнил, что в России по поручению президента Владимира Путина организована бесплатная вакцинация для всех желающих в каждом регионе. "В то время, как в других странах стоят в очередях и готовы платить большие деньги или ехать за границу, чтобы сделать прививку, у наших граждан есть такая возможность - бесплатно и на всей территории страны", - подчеркнул Мишустин.
"Российские вакцины доказали свою эффективность не только у нас, но и за рубежом", - отметил премьер-министр.
Председатель правительства предложил всем участникам совещания "высказаться откровенно по текущей ситуации" с распространением коронавируса.
Обязательная вакцинация отдельных групп
По словам премьера, решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер позволит защитить людей, а также не приостанавливать работу предприятий.
"Сейчас не только в Москве, но и во многих [других] регионах - Московской, Кемеровской областях, на Сахалине - принято решение о проведении обязательной вакцинации не менее 60% работников определенных сфер. Это позволит не только защитить людей, но и не приостанавливать работу предприятий", - подчеркнул он.
Важно не допустить, чтобы сфера услуг становилась точкой распространения инфекции, отметил Мишустин. "Рассчитываю, что бизнес понимает, насколько необходима вакцинация, чтобы обезопасить и сотрудников, и клиентов", - добавил он.
Глава кабинета министров напомнил, что сейчас у регионов есть возможность самостоятельно вводить дополнительные меры, чтобы защитить граждан от ковида. "Такое решение исходя из эпидемиологической ситуации принимает главный санитарный врач субъекта РФ. И прошу губернаторов плотно взаимодействовать с ними, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации", - указал премьер.
Мишустин дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса и ходом вакцинации в регионах с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к новым вызовам.
"Очень важно постоянно мониторить ситуацию, чтобы вовремя принимать меры и обеспечить полную готовность нашей системы здравоохранения к новым вызовам. Пожалуйста, продолжайте взаимодействовать с регионами. Это очень важно", - сказал премьер.
Опыт Москвы
Столичный опыт можно использовать для борьбы с коронавирусом в других регионах России, считает премьер-министр. Он попросил мэра Москвы Сергея Собянина доложить о текущей ситуации с коронавирусом в столице.
"Столичный опыт можно использовать для борьбы с инфекцией в других субъектах РФ", - заявил глава кабмина.
Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.
Соблюдение мер
Премьер-министр назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране крайне непростой и отметил, что необходимо неукоснительно соблюдать все эпидемиологические требования.
"Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая: число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие, эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям", - сказал председатель правительства. По его оценке, "это угроза здоровью людей и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения".
"Необходимо обезопасить граждан от болезни, еще рано отказываться от соблюдения рекомендаций специалистов и мер предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться неукоснительно", - указал глава кабинета министров.
По его словам, соблюдение требования специалистов является "заботой о своем здоровье и здоровье близких". "Только так можно уменьшить риск рапространения инфекции", - подчеркнул Мишустин.