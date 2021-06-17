Собянин заявил, что число заболевших COVID-19 в Москве 18 июня может превысить 9 тыс.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Власти Москвы наблюдают стремительное ухудшение ситуации с распространением коронавируса в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал Собянин.

По его словам, скорее всего, в Москве столкнулись с новыми штаммами - более агрессивными и быстро распространяемыми. "Нужно понимать, что сейчас ситуация у нас просто другая, и она требует других решений", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что буквально в считанные дни число заболевших людей выросло с 3 тыс. до 7 тыс. По предварительным данным, которые будут уже завтра опубликованы, количество заболевших будет более 9 тыс. Это означает рост в три раза.

"Это, конечно, огромная динамика, которую мы не наблюдали в предыдущие всплески заболеваемости", - заключил Собянин.