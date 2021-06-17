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Пандемия COVID-19
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Заболеваемость COVID-19 по России выросла за неделю на 30%

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30%. Об этом в четверг заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества. Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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