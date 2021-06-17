Заболеваемость COVID-19 по России выросла за неделю на 30%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30%. Об этом в четверг заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества. Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.