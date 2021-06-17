Попова: россияне трудоспособного возраста недостаточно охвачены вакцинацией от COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Охват вакцинацией от коронавируса населения трудоспособного возраста в России остается недостаточным. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

"Сегодня охват иммунизацией населения работоспособного возраста, населения, вовлеченного в коммуникации при осуществлении своей профессиональной деятельности, к сожалению, недостаточен", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная. "Безусловно, эпидемиологическая ситуация сегодняшнего дня крайне напряженная. Хочу отметить, что если за 22-ю неделю [года] среднесуточный показатель составлял 6,2 [случая заражения на 100 тыс. жителей], за 23-ю неделю - 8,42, то <...> за прошедшие четыре дня это уже почти 9,6 на 100 тыс. населения", - сказала Попова.

Заболеваемость растет в основном за счет Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщила глава Роспотребнадзора.

Пожилые люди сейчас реже болеют ковидом, так как среди них больше всего привившихся, сказала Попова. Самый высокий рост числа новых заразившихся ковидом отмечается среди граждан от 18 до 50 лет. "Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах - это 18 - 29 лет и 30 - 49 лет", - сказала Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора, продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Обязательная вакцинация от ковида отдельных категорий граждан должна быть проведена в регионах при необходимости, сказала Попова.