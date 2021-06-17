В Минобрнауки заявили, что вузы вправе допускать к занятиям только вакцинированных

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рекомендации Совета ректоров Москвы и Московской области по допуску к очным занятиям только вакцинировавшихся студентов являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Руководство вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. Принимая такие решения, стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе. <...> Эти рекомендации были выработаны в связи с возрастающим количеством заболевших в Московском регионе. Мы считаем, что учебный процесс, в рамках которого безопасность обеспечена всем его участникам, - важнейший приоритет наряду с сохранением качества образовательных услуг", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов, либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия.