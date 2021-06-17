Адвокат обвиняемого в госизмене ученого из Петербурга заявил о госпитализации подзащитного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в государственной измене и находящийся под домашним арестом 79-летний ученый Валерий Митько госпитализирован в Санкт-Петербурге с заболеваниями сердца, сообщил ТАСС его адвокат Антон Голубев.

"Его госпитализировали, со вторника на среду в ночь ему стало плохо и вызвали скорую. Врачи скорой рекомендовали ему госпитализироваться и пройти обследование", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, у Митько диагностировали микроинфаркт, а также обострение гипертонии. Ученый, по его словам, после приезда скорой помощи сам обратился в поликлинику, где врачи решили его немедленно госпитализировать.

В июне 2020 года другой адвокат Митько и руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов рассказал ТАСС о предъявлении Митько обвинения по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). По версии следствия, во время поездки в КНР Митько передал представителям спецслужб этой страны секретные материалы. По словам адвоката, ученый не признает вину. Его отправили под домашний арест. Позже адвокатам в суде удалось добиться, чтобы Митько разрешили прогулки.

Валерий Митько является доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, действительным членом Российской академии естественных наук, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, действительным членом и президентом Арктической академии наук. За время научной деятельности он был награжден 24 медалями, на его счету более 400 научных трудов. Он является инвалидом третьей группы.