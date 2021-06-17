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Пандемия COVID-19

Мурашко: эксперты работают над корректировкой схем лечения пациентов с COVID-19

Выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, идет работа над следующей версией

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты работают над корректировкой схем лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией ввиду появления различных вариантов течения болезни. Об этом в четверг заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"В силу того, что появились новые варианты течения заболевания, корректируем наши схемы лечения. Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает, в том числе, над сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию. Для нас это сегодня наиболее актуальная задача - так же, как и вакцинация населения", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения, выздоровели 4 839 705 человек, умерли 127 992. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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