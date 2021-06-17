Мурашко: эксперты работают над корректировкой схем лечения пациентов с COVID-19

"В силу того, что появились новые варианты течения заболевания, корректируем наши схемы лечения. Сейчас выпущена 11-я версия методических рекомендаций по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, и академическое сообщество работает, в том числе, над сравнительными схемами лечения, которые войдут уже в 12-ю версию. Для нас это сегодня наиболее актуальная задача - так же, как и вакцинация населения", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения, выздоровели 4 839 705 человек, умерли 127 992. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.