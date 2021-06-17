Голикова поручила подготовить предложения по помощи в трудоустройстве выпускников

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минпросвещения и Минобрнауки совместно с Минтрудом подготовить до 28 июня предложения по содействию в трудоустройстве выпускников вузов 2021 года. Об этом сообщили в четверг журналистам в секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Минпросвещения и Минобрнауки было поручено до 28 июня 2021 года совместно с Минтрудом и органами власти регионов подготовить предложения по оказанию содействия занятости выпускникам 2021 года, находящимся под риском не трудоустройства", - говорится в сообщении.

Также поручено совместно с федеральными органами власти, в ведении которых находятся вузы, и органами власти регионов провести анализ прогнозных данных по трудоустройству выпускников 2021 года, а также рисков их возможного нетрудоустройства.

"Минобрнауки было поручено провести анализ численности выпускников 2020 года, завершивших обучение по целевым договорам и не трудоустроенных до настоящего времени, причинах их не трудоустройства", - отмечается в сообщении.