Во Владимирской области проверяют информацию об отказе в приеме пациента с COVID-19

ТАСС, 17 июня. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку в инфекционных госпиталях после того, как 16 июня в них якобы отказались принять пациента с подозрением на COVID-19, а скорая помощь по инициативе фельдшера привезла его к зданию администрации региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

По данным пресс-службы, 16 июня в 22:40 возле здания администрации Владимирской области появился автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом с подозрением на коронавирус. На парковке фельдшер дала интервью федеральному СМИ МИЦ "Известия", пояснив, что привезла мужчину сюда, поскольку ни один из ковидных госпиталей региона не согласился его принять, ссылаясь на отсутствие мест. Далее по ходу интервью она сообщила, что нашлось место в госпитале в Муроме.

"Об инциденте было доложено губернатору Владимиру Сипягину. Глава региона встал на сторону пациента. Он поручил департаменту здравоохранения и департаменту безопасности провести детальные проверки на предмет соответствия действительности информации, поступившей от фельдшера. В частности, предстоит выяснить, действительно ли были произведены звонки в пять госпиталей региона и везде был получен отказ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор заявил, что в случае подтверждения фактов виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Департамент здравоохранения затребовал письменные объяснения с главных врачей учреждений, куда, по словам фельдшера, она обращалась, и от ее работодателя.

Ночью пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе Муромской городской больницы №3. "Как сообщила главный врач, пациент поступил на госпитализацию в тяжелом состоянии, с жалобами на слабость и одышку. Ему проводится необходимая инфузионная и противовирусная терапия, обеспечена респираторная поддержка увлажненным кислородом. Окончательный диагноз на данный момент не поставлен", - отметили в пресс-службе, добавив, что об итогах проверки и о принятых решениях будет сообщено дополнительно.