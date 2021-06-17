Как власти стимулируют вакцинацию от коронавируса в регионах России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские регионы вслед за Москвой не только внедряют меры поощрения для привившихся от коронавируса, но и вводят обязательную вакцинацию работников ряда сфер. Более строгие меры помогут не только быстрее достичь коллективного иммунитета, но и снизят вероятность новых мутаций вируса, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

ТАСС собрал главные примеры того, как власти стимулируют вакцинацию в регионах.

Прививка для сферы услуг

Первыми в России практически одновременно решение об обязательной вакцинации приняли в Москве и Подмосковье, где сейчас складывается самая напряженная ситуация. Власти обязали организации и индивидуальных предпринимателей в целом ряде сфер - от общепита до здравоохранения - обеспечить вакцинацию как минимум 60% персонала к середине августа.

Аналогичные меры принимают или как минимум обсуждают и другие регионы: об обязательной вакцинации работников части отраслей объявили в Кузбассе, подобную меру рассматривают в Новосибирской области.

При этом в Санкт-Петербурге, который входит в первую тройку регионов по числу заболевших, власти пока ограничились ужесточением противоэпидемических мер. Здесь вакцинация может стать обязательной добровольно: местные рестораторы выпустили меморандум, в соответствии с которым они планируют за два месяца привить 60% своих работников.

Пряник и кнут

Речи об обязательной вакцинации по всей России не идет, но с каждым днем все больше регионов склоняются к наказанию "не привитого" бизнеса рублем. Так, в Ивановской области все работники сферы торговли, общепита и пассажирского транспорта, не прошедшие вакцинацию, должны будут раз в четыре дня сдавать тест на коронавирус за счет работодателя.

Некоторые предприниматели сами готовы увольнять сотрудников, которые отказываются от прививки, не имея ни медицинских противопоказаний, ни иммунитета после перенесенной болезни. Как объясняют на одном из оренбургских заводов, это сугубо экономический вопрос - на кону стоит эффективность бизнеса.

В нескольких регионах власти обещают ослабить профилактические меры для организаций, стимулирующих персонал проходить вакцинацию. Так, в Казани после полуночи могут работать только те рестораны и бары, где привиты все сотрудники, а в Ленинградской области для таких заведений (а также салонов красоты) снимают ограничения на количество обслуживаемых посетителей.

От цирка до машины

В основном власти делают ставку на различные материальные и нематериальные поощрения не для юридических, а для физических лиц. Так, в Москве среди привившихся решили разыгрывать автомобили, а в Подмосковье - целую квартиру.

В Магаданской и Курской областях пожилым людям, которые прошли иммунизацию, предлагают выплаты в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, в Иркутской области местные коммерсанты предоставляют им скидки на продукты, а в Адыгее привившиеся могут воспользоваться скидками при посещении спортивных объектов. Во многих регионах предлагают дополнительные выходные - например, в Якутии это день прививки и следующий за ним.

Интерес к вакцинации пытаются подогреть с помощью развлекательных мероприятий. В Омске пункт вакцинации развернут на концерте филармонии под открытым небом, в Свердловской области привившиеся смогут бесплатно сходить в кино или зоопарк, а в Кировской - в цирк. В Тульской области аналогичная программа действует для целого ряда культурных событий, включая музыкальный фестиваль "Дикая мята".

Коллективный иммунитет и защита от мутаций