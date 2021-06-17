Собянин заявил, что новый штамм COVID-19 усложняет борьбу с эпидемией в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заразившиеся коронавирусом в столице носят не уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса. Это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека", - сказал Собянин в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.

Он подчеркнул, что "новый вызов" усложняет ситуацию эпидемическую и экономическую.

"Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба", - добавил мэр.