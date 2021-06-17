"Севмаш" восстановит части рубки самой скоростной подлодки мира

АРХАНГЕЛЬСК, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты "Севмашпредприятия" ("Севмаш") восстановят части рубки самой скоростной в мире подводной лодки проекта "Анчар", прозванной "Золотая рыбка". Как говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы "Севмаша", ее установят как памятник в Северодвинске.

"Севмаш" (входит в ОСК) проведет дефектацию, ремонт и монтаж носовой и кормовой частей рубки легендарной атомной подводной лодки проекта 661 "Анчар", в народе названной "Золотая рыбка". После проведения работ она будет установлена в Приморском парке в Северодвинске как памятный объект, демонстрирующий мастерство и талант кораблестроителей "Севмаша", конструкторов бюро "Малахит", - говорится в сообщении.

Рубка - единственная сохранившаяся после утилизации часть подлодки. Сейчас она находится на территории Центра судоремонта "Звездочка". На совещании, которое прошло в администрации города, принято решение о безвозмездной передаче "Севмашу" частей рубки для дальнейших работ. Центр судоремонта "Звездочка" также должен передать элементы муляжей выдвижных устройств и ходовых огней.

В декабре 1963 года на "Севмаше" была заложена первая в мире АПЛ К-162 проекта 661 "Анчар" с корпусом из титанового сплава. Спуск на воду состоялся в декабре 1968 года. Проектирование и строительство К-162 сопровождалось выполнением большого объема научных и опытно-конструкторских работ. На западе АПЛ прозвали "Серебряным китом" за цвет титана, а в СССР - "Золотой рыбкой" из-за дороговизны постройки. Во время опытной эксплуатации атомоход показал скорость полного подводного хода в 44,7 узла. Этот рекорд до сих пор не превзойден ни одним подводным кораблем в мире.