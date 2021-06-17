"Спутник Лайт" выйдет в оборот через 1,5 недели

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" выйдет в гражданский оборот через 1,5 недели и будет использоваться в том числе для ревакцинации.

Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Через 1,5 недели "Спутник Лайт" выйдет с контроля в оборот. Он будет использовать в том числе для ревакцинации", - сказал он, добавив, что рекомендации по ревакцинации сейчас готовятся.

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.