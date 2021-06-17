Умерла профессор кафедры ближневосточных языков Военного университета Наталья Финкельберг

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Умерла Наталья Финкельберг, профессор кафедры ближневосточных языков Военного университета Минобороны РФ. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Союза ветеранов Военного института иностранных языков (ВИИЯ).

"Фанат своего дела, настоящий профессионал. Ее помнят и чтят три поколения арабистов ВИИЯ. Она преподавала теорию перевода и общественно-политический перевод. Автор ряда книг по теории перевода с арабского языка", - отмечается в сообщении.

Наталья Финкельберг родилась в 1934 году, начала работать в институте в 1964 году. Проработала на кафедре арабского языка 52 года. Ушла на пенсию с должности профессора кафедры в 2016 году.