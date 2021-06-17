Мурашко назвал вакцинацию от коронавируса задачей каждого россиянина

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что задача всех граждан РФ сейчас - сделать прививку от коронавируса, поскольку общая безопасность как никогда зависит от каждого гражданина страны.

"Сегодня наша с вами безопасность как ни в какое другое время зависит от каждого гражданина нашей страны. Формирование коллективного иммунитета, о котором мы говорим, - это уже не пустые слова <…> Прийти на прививку, сохранить жизнь и здоровье близких и свое - это сегодня каждого задача", - сказал он на церемонии вручения премии "Призвание".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - препаратами "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".