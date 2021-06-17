Более 25 тыс. работников транспортной отрасли Подмосковья прошли вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Свыше 25 тыс. сотрудников транспортной и дорожной отрасли Московской области прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Мы выполняем требование главного санитарного врача Московской области об обязательной вакцинации госслужащих и сотрудников дорожно-транспортной отрасли. <…> Уже сделали прививки более 25 тыс. работников транспортной и дорожной отрасли Московской области. Это специалисты, которые ежедневно контактируют с большим числом жителей: водители, кассиры, контролеры, инспекторы, рабочие, механики", - говорится в сообщении.

Кроме этого, для безопасности пассажиров продолжается дезинфекция общественного транспорта и контроль соблюдение масочного режима.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова ранее на этой неделе обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Должна быть обеспечена обязательная вакцинация и для госслужащих.