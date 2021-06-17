Купальный сезон на курортах Черного моря может открыться на следующей неделе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Купальный сезон на Черноморском побережье может официально начаться на следующей неделе. В Анапе, Феодосии и Евпатории вода уже прогрелась до 20-21 градуса тепла, а в Алуште и Ялте пока что самая прохладная вода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Приближается период начала купального сезона. Думаю, на следующей неделе уже температура [воды] будет везде выше 20 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, самая теплая вода в настоящее время в Анапе, Феодосии и Евпатории. Там вода прогрелась до 20-21 градуса тепла. В Алуште температура воды составляет 15 градусов тепла, в Ялте - 16 градусов тепла, в Геленджике, Туапсе и Сочи - 19 градусов тепла.

Ранее Вильфанд отмечал, что купальный сезон стоит открывать, когда температура воды достигает 22 градусов тепла. Такая температура, по мнению врачей, считается комфортной и оптимальной в том числе для детей.