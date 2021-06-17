Первый в России научный центр по борьбе с опустыниванием территорий создали в Волгограде

ТАСС. Центр по борьбе с опустыниванием территорий создан Министерством сельского хозяйства РФ совместно с Минприроды России и Российской академией наук на базе Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук в Волгограде, сообщила в четверг пресс-служба Минсельхоза РФ.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калмыкию, состоявшейся 2 февраля, поручил Минсельхозу РФ совместно с РАН создать на юге России Центр по борьбе с опустыниванием территорий.

"Минсельхоз России совместно с Минприроды России и Российской академией наук провел работу над созданием Центра по борьбе с опустыниванием на базе существующих в стране научных учреждений. В результате согласования позиций всех заинтересованных сторон принято решение о создании центра <…> на базе ФГБНУ "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" (г. Волгоград), подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ. Соответствующий приказ Минобрнауки России подписан 16 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Целесообразность создания центра обусловлена большой актуальностью проблем аридизации климата и опустынивания территорий, деградации и разрушения почв. В настоящее время, по данным научных организаций РАН, 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь, уточнили в пресс-службе.

Значительные масштабы опустынивание приобрело в Прикаспийском регионе. В Республике Калмыкия этому негативному явлению подвержено 4,4 млн га земель, в Астраханской области - более 4 млн га, в Республике Дагестан - 2,4 млн га. Эта проблема актуальна и для других регионов страны, например в Волгоградской области площадь подверженных опустыниванию земель составляет 1,4 млн га, добавили в пресс-службе ведомства.