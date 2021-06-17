Попова напомнила, что признаками COVID-19 могут быть любые симптомы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Любые симптомы, в том числе головная боль, слабость мышц, недомогание, могут быть симптомами коронавирусной инфекции и являются поводом для обращения к врачу, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу: головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы - это все основания для того, чтобы оставаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью", - сказала она, отвечая на вопрос о том, что многие могут не распознавать инфекцию, так как при дельта-варианте коронавируса [индийском штамме] они могут быть не такими, как обычно.

Попова добавила, что фиксируется много случаев, когда люди переносят коронавирусную инфекцию в бессистемной форме или в легкой степени. "Люди молодого возраста, которые очень активно коммуницируют, они зачастую, я хочу на это особо обратить внимание, они не обращают внимание на это недомогание. Они могут его, в силу своей молодости, преодолеть. Но вот этого [не обращать внимания на недомогание] делать не надо", - пояснила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 264 047 случаев заражения, выздоровели 4 839 705 человек, умерли 127 992. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.