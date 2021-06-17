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Два новых церковных праздника появились у православных верующих

Торжество 6 июня установлено в честь явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного, 21 октября церковь будет отмечать день Ташлинской иконы Божией Матери

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви признал общецерковными праздниками 6 июня и 21 октября в честь явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного и Ташлинской иконы Божией Матери "Избавительница от бед" соответственно. Об этом сообщается в журналах заседания Священного синода, опубликованных на сайте Московской патриархии в четверг.

"Внести в общецерковный месяцеслов празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного, <...> внести в общецерковный месяцеслов празднование 8 (21) октября в честь иконы Божией Матери "Избавительница от бед" (Ташлинская)", - говорится документах.

По данным сайта Московской патриархии, в 1612 году Ярославль был охвачен эпидемией язвы, которая прекратилась после общегородского крестного хода с иконой Спаса Нерукотворного. Икона долгое время считалось утраченной, так как Кирилло-Афанасьевский монастырь, где она хранилась, был частично разрушен в период советской власти. Два года назад образ обнаружили в запасниках Ярославского художественного музея и после подтверждения подлинности передали его в возрожденный Спасо-Афанасьевский монастырь.

Верующие считают, что Ташлинская икона Божией Матери "Избавительница от бед" явилась в октябре 1917 года, а вместе ее явления забил источник. С 1947 года образ находится в местном Свято-Троицком храме в Ташле.

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