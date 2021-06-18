В Гидрометцентре предупредили об опасной жаре в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сильная жара продержится в Москве с 19 по 23-24 июня. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение, температура к среде повысится до 34 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено предупреждение о жаркой погоде на три дня, с субботы по понедельник. Но жара будет гораздо более длительной - минимум до 23-24 июня. То есть, будет волна тепла, когда температура выше нормы на 6-7 градусов. Это очень много, летом изменчивость температуры небольшая. Будет мощная жара", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в среду днем температура в Москве будет достигать 29-34 градусов. Ночью москвичам тоже не удастся отдохнуть от жары.

"Ночью отдохнуть от жары не выйдет, потому что в ночь на вторник, например, 15-20 градусов, на среду - 19-24 градуса. Это считается нормальной дневной погодой, а не ночной", - отметил метеоролог.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, в этот период будет много солнца, прогностические значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6-8, что означает "высокий" и "очень высокий" уровень солнечной активности. "Стоит позаботиться о защите кожи и глаз и стараться не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня", - говорится в предупреждении.