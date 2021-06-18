В Тульской области отменили фестиваль "Дикая мята"

ТУЛА, 18 июня. Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия. Соответствующий указ губернатора будет опубликован в ближайшее время, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Главным санитарным врачом в адрес губернатора Тульской области были направлены рекомендации об отмене концертно-развлекательных и массовых образовательных мероприятий. Они легли в основу соответствующих изменений в указ № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" <...> Указ будет опубликован в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале облправительства.

В пресс-службе отметили, что на территории региона отменены все ранее запланированные массовые образовательные и концертно-развлекательные мероприятия, включая фестиваль "Дикая мята".

"Также на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Тульской области ограничено время работы предприятий общественного питания с 07:00 до 24:00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза", - добавили в пресс-службе.

Музыкальный фестиваль "Дикая мята" планировали провести в Тульской области с 18 по 20 июня, на его площадках ожидались выступления Гарика Сукачева, групп Mgzavrebi, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz.

В Тульской области с начала пандемии выявлено 41 129 случаев заражения коронавирусом, в том числе 75 за последние сутки. Выздоровели 38 485 человек, умерли 2 135 пациентов. С 16 июня предприятиям и организациям региона рекомендовали перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от ковида.