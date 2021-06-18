{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтруд назвал лидирующие регионы по удаленному режиму работы

В первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области
© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минтруд назвал регионы, которые лидируют по распространению удаленного режима занятости. В первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, сообщили "Известиям" в министерстве.

На эту тему
Закон об удаленке, новые виды мотивации. Как пандемия изменила трудовые отношения
Закон об удаленке, новые виды мотивации.

Также в ведомстве отметили, что почти 3 млн человек трудятся удаленно, что практически в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Перевод на удаленную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения. Такой формат применяется в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также среди транспортных организаций в отношении административного персонала", - пояснили изданию в Минтруде.

Ранее в Минтруде сообщали ТАСС, что около 10% работающих россиян в долгосрочной перспективе будут трудиться удаленно.

Теги
Россия
"Известия": мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений с октября 2019 года
По данным издания, за пять месяцев 2021 года объем краж вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
"Известия": мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений с октября 2019 года
Читать полностью