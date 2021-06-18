Минтруд назвал лидирующие регионы по удаленному режиму работы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минтруд назвал регионы, которые лидируют по распространению удаленного режима занятости. В первой пятерке оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, сообщили " Известиям " в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что почти 3 млн человек трудятся удаленно, что практически в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Перевод на удаленную работу наиболее распространен среди образовательных организаций и компаний, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения. Такой формат применяется в сфере финансовых услуг, научных исследований и разработок, а также среди транспортных организаций в отношении административного персонала", - пояснили изданию в Минтруде.

Ранее в Минтруде сообщали ТАСС, что около 10% работающих россиян в долгосрочной перспективе будут трудиться удаленно.