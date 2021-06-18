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Новый вид лягушек в Эквадоре назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Ученые Университета Сан-Франциско-де-Кито полагают, что Pristimantis ledzeppelin обитает только в восточной части Анд

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июня. /ТАСС/. Ученые эквадорского Университета Сан-Франциско-де-Кито в сотрудничестве с Национальным институтом биоразнообразия (INABIO) открыли новый вид лягушек в восточной части Анд. Об этом сообщила в четверг газета El Universo.

Как полагают ученые, новый вид, который назвали Pristimantis ledzeppelin в честь британской рок-группы Led Zeppelin, обитает только в этой местности. Земноводное имеет мелкобугристую кожу на спине и боках, характерную лопаточную складку и овальную голову с небольшим сосочком в районе носа. Конечности заканчиваются приплюснутыми дисками, на внутренней стороне лапок кожа желтая с черно-коричневыми и медно-красными отметинами, пишет издание.

По словам исследователей Дэвида Брито-Сапата и Каролины Рейес-Пуч из INABIO, обитающие на суше лягушки рода Pristimantis представляют собой чрезвычайно разнообразную группу позвоночных, которая в настоящее время насчитывает 569 известных видов. Только за последние два года в Эквадоре было описано 28 видов этого рода, из которых 14 населяют южные Анды. Этот регион отличается разнообразием мелких позвоночных, нигде более не встречающихся, отмечает El Universo.

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Эквадор
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