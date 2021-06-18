В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях, ожидающихся в нескольких регионах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Похолодание придет в Свердловскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области с 19 июня, а Красноярский край и Якутию наоборот ожидает необычно теплая погода с отклонениями от нормы на 8-12 градусов в ближайшее время, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Произойдет понижение температуры на Волге, на Урале, а затем и на юге Западной Сибири. Это похолодание не будет сумасшедшим, но все-таки, начиная с 19 июня, будет ниже нормы на 4-6 градусов в Свердловской, Челябинской, Омской областях. 20 числа уже и в Омской, Новосибирской будет температура ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, период необычно холодной погоды в этих регионах продлится до 22 июня включительно. Температура ночью в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Томске будет опускаться до 7-10 градусов тепла, а днем подниматься лишь до 16-18 градусов тепла.

Красноярский край и Якутию же в это время ожидает очень теплая погода с отклонениями от нормы на 8-12 градусов. "Очень жаркая погода на азиатской части страны, на востоке Красноярского края и в Якутии. В самом Якутске температура будет 25-27 градусов, а вот в более северо-восточных регионах она будет приближаться к 30 градусам. Это на 8-12 градусов выше нормы", - отметил метеоролог.