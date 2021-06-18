В Магадане изолировали пятерых детей после обнаружения коронавируса в летнем лагере

ТАСС, 18 июня. Случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в летнем лагере "Северный Артек" в Магадане. Как рассказал в своем Instagram губернатор области Сергей Носов, заразившаяся направлена в инфекционный госпиталь, изолировано пятеро детей.

"В "Северном Артеке" зарегистрирован случай заболевания COVID-19. Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь, пятерых детей изолировали", - сообщил Носов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства области, в лагере осталось 214 детей, из заболевшего отряда пятеро остались в изоляторе, остальных 14 детей родители забрали домой. Контактов с заразившимися у других детей не было, дети были разобщены изначально в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинский контроль в лагере сейчас усилили: несколько раз в день проверяют состояние всех детей, в лагере круглосуточно работают врач и пять медсестер.

По словам Носова, при заезде в лагерь, выполнив требования Роспотребнадзора, все сотрудники сделали тесты и прошли вакцинацию. Однако на детей, отдыхающих в регионе, эти нормативы не распространяются.

"Поручил со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех ребят перед лагерем. Расходы возьмет на себя область", - написал глава региона.