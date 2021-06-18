ДВФУ создал пять новых институтов в области биомедицины, технологий и изучения океана

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в 2021 году создал новую школу и пять новых институтов, которые объединили программы по приоритетным направлениям обучения. Среди них Институт математики и компьютерных технологий, Институт наукоемких технологий и передовых материалов, Институт наук о жизни и биомедицины, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза в преддверии приемной кампании.

"Приемная кампания в Дальневосточном федеральном университете стартует 20 июня в онлайн-формате <...> Университет предлагает поступающим 2848 бюджетных мест по очным программам бакалавриата/специалитета - на 20% больше, чем в прошлом году. Учебный процесс в ДВФУ совершенствуется, чтобы отвечать запросам современной науки и рынка труда. В 2021 году в университете созданы новые институты, объединившие образовательные программы по приоритетным направлениям обучения", - сообщили в пресс-службе.

Технологии и исследования океана

Так, Институт математики и компьютерных технологий объединил образовательные направления, связанные с математикой, информатикой, программированием, программной инженерией, информационной безопасностью. Вместе с действующими в ДВФУ технопарком, центром цифрового развития, центром НТИ по VR/AR, центрами разработок ведущих технологических и IT-компаний на острове Русский формируется большая университетская экосистема Russky.Digital. На 2021-2022 учебный год количество бюджетных мест на IT-направления увеличено почти на 20% и составит 849.

Институт наукоемких технологий и передовых материалов формирует на острове Русский научно-образовательный центр мирового уровня и подготовки высококвалифицированных кадров через исследования природы вещества, новых материалов и развитие технологий будущего. Во время обучения студенты смогут практиковаться в самых современных лабораториях института на технологичном оборудовании и с ранних курсов заниматься исследованиями и разработками. Институт Мирового океана объединил все достижения университета в области изучения моря и его ресурсов. Студентов обучают исследованию свойств и структуры геномов живых организмов, разработке аквакультурных технологий, биоинформатике, управлению роботами и созданию подводных аппаратов, молодые люди участвуют в экспедициях, разрабатывают биотехнологии.

Институт наук о жизни и биомедицины призван найти ответы на глобальные вызовы в области здравоохранения, биотехнологий и биобезопасности. Ученые и студенты ДВФУ участвуют в международных биомедицинских проектах в партнерстве с вузами мира, исследовательскими центрами и лабораториями. Вместе с Медицинским центром и Школой медицины в ДВФУ формируется уникальный медицинский кластер, позволяющий разрабатывать новые лекарственные средства и медицинские технологии, а также обучать специалистов-практиков. Новая Школа медицины ориентирована на подготовку высококлассных специалистов в соответствии с самыми современными отечественными и мировыми стандартами для работы во всех сферах здравоохранения.

Политехнический институт - самый большой в ДВФУ по количеству обучающихся и числу образовательных направлений. Это центр подготовки кадров и разработки современных технологий строительства, механики, сварки, разведки месторождений полезных ископаемых, промышленной робототехники, океанотехники, архитектуры, промышленного дизайна и других. Кроме новых институтов ДВФУ продолжает обучение и по востребованным на Дальнем Востоке традиционным направлениям.