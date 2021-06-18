На оборудование и окончание работ в больнице-долгострое ХМАО направят более 18 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти направят на окончание строительства и закупку оборудования возводимой более десяти лет многопрофильной больницы в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) почти 18,5 млрд рублей в 2021 году. Завершить ее возведение планируется до сентября текущего года, сообщил ТАСС директор департамента строительства Югры - главный архитектор региона Кирилл Мыскин.

Как ранее сообщал ТАСС, возведение многопрофильной больницы в Нижневартовске идет более 10 лет. Первоначальная документация для строительства объекта готовилась еще в 2006 году, однако сроки запуска неоднократно откладывались из-за изменений технических регламентов. В 2017 году строительство было законсервировано из-за споров вокруг подрядчиков, позже работы возобновились, а в 2019 году ситуация была взята на контроль депутатами округа. Ранее точные суммы на окончание работ власти не озвучивали.

"В 2021 году государственной программой "Сотрудничество" на строительство центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске (первая и вторая очереди) предусмотрено 18,5 млрд рублей. Из них - 3,9 млрд пойдет на завершение строительства, а 14,6 - на закупку технологического оборудования", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в целом на строительство больницы с момента начала работ направлено более 9,1 млрд рублей. Финансирование произведено также по программе "Сотрудничество". "Срок окончания работ по контракту - до 29 августа 2021 года. В настоящее время, в частности, завершено устройство наружных инженерный сетей: электроснабжения 10 кВ, дренажа, водоснабжения, теплоснабжения, ливневой канализации и хозбытовой канализации, медицинских газов, а также установка оконных блоков", - добавил он.

О планах построить в Нижневартовске многопрофильную больницу на 1,1 тыс. коек ранее сообщала губернатор Югры Наталья Комарова. В 2010 году она отмечала, что решением правительства округа объект включен в целевую программу "Сотрудничество", реализующуюся с 2005 года между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО. Основной целью программы является дальнейшее социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, включая интеграционные процессы в экономике и социальной сфере.