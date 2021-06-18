В Хабаровском крае обеспечат квартирами родивших тройню женщин

ХАБАРОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края будут выдавать квартиры женщинам, которые родили тройню. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев, подписавший соответствующее постановление.

"В Хабаровском крае мамы, родившие тройню (или больше детей одновременно) теперь будут обеспечиваться жильем за счет краевого бюджета", - Дегтярев.

Он сообщил, что в пятницу поздравил первую молодую маму, которая родила в краевом перинатальном центре троих дочек. Глава региона вручил ей гарантийное письмо на покупку квартиры.ё

Как уточнили ТАСС в Министерстве социальной защиты населения, постановление распространяется на семьи с тройнями, родившимися с 1 января 2021 года. "На покупку квартиры можно будет потратить до 7 млн рублей. Для приобретения жилого помещения на территории Хабаровского края из расчета не менее 18 кв. м на одного члена семьи", - сказали в министерстве. С начала этого года в Хабаровском крае родилось две тройни, в год рождается от двух до четырех.

Накануне Дегтярев встретился в режиме видеоконференц-связи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил врио губернатора уделить внимание проблеме обеспеченности населения местами в детских садах.