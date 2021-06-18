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Для жителей Забайкалья запустили горячую линию по паводковой обстановке

Номер доступен круглосуточно

ТАСС, 18 июня. Горячую линию по гидрологической обстановке запустили для жителей Забайкалья в пятницу. По специальному телефону люди могут получить информацию о паводковой ситуации и сообщить о подтоплении, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"С 18 июня 2021 года в связи с напряженной гидрологической обстановкой на территории Забайкальского края в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю в круглосуточном режиме функционирует телефон горячей линии <...> обратившись по которому, жители могут получить информацию по паводковой обстановке в крае, рекомендации в случае подтоплений, помощь психологов, ответы на другие интересующие вопросы по данной тематике", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что сообщить о подтоплении и попросить о помощи также можно по телефону 01, с мобильного - 112.

Пресс-служба краевого правительства сообщила об обрушении моста из-за паводка и остановке движения для автомобилей на участке межмуниципальной дороги Калинино - Волочаевка, которая ведет в несколько населенных пунктов. Всего, по данным на утро пятницы, из-за подтоплений пострадали региональные дороги и мосты в девяти районах Забайкалья, после обильных осадков подтоплены 35 жилых домов и 44 приусадебных участка в семи населенных пунктах. Согласно прогнозу, в ближайшие двое суток прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки на территории населенных пунктов пяти районов края.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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