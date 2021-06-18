Синоптики предупредили о подъеме рек и угрозе селей из-за дождей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Крымский гидрометцентр предупредил о возможном подъеме уровня воды в реках до полутора метров и угрозе схода селей на восточном и южном берегах полуострова из-за продолжающихся дождей.

В четверг ГУ МЧС по республике сообщил, что порядка 900 человек эвакуированы на востоке Крыма, где после ливней подтоплены более 300 домов.

"В связи с выпадением сильных, местами очень сильных дождей 18 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах рек округов Алушты, Судака и Феодосии - угроза схода селей", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра региона.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова. В Керчи выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.