Прогрев Черного моря до комфортной для купания температуры сдвинулся из-за дождливого июня

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Температура воды в Черном море достигнет комфортных значений для купания немного позднее третьей декады июня, как предполагалось ранее. Причина снижения скорости прогрева воды заключается в сильных осадках, которые отмечаются в регионе в июне, сообщил ТАСС начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник.

В начале июня сообщалось, что вода в Азовском море на курортах Краснодарского края прогрелась до 21-23 градусов, в Черном море она, по прогнозам, станет комфортной для купания только ко второй декаде июня, когда установится стабильно высокая температура воздуха.

"Осадки вносят свой корректив, фронтальные массы, вторжение холодных масс на прогретую подстилающую поверхность. И они вносят коррективы в прогрев моря. С холодным морем в июле мы не останемся, однозначно, в дальнейшем прогрев будет усиливаться", - сказал Колесник.

Он уточнил, что уже начиная со следующей недели в регионе прогнозируют жаркую погоду, воздух будет прогреваться до 30 градусов. Однако дожди, которые отмечались в июне, снизили интенсивность прогрева моря.

Курортный сезон в Краснодарском крае в 2021 году начался на месяц раньше обычного, с 1 мая, погода на побережье была теплой и солнечной, люди отдыхали на пляжах. Курорты Кубани приняли с 1 по 11 мая свыше 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. По традиции сезон купания на курортах Кубани начинается с 1 июня.